Megbukott a forgalmin, mert a rendőrök lefoglalták az oktató autóját

A brit nő szombaton Birmingham városában indult el forgalmizni, de a vizsga váratlan kanyarba torkollott: a rendőrség megállította az autójukat, és ekkor derült ki, hogy az oktató nem fizette be a biztosítást, ezen kívül elmaradt a legutóbbi műszaki vizsga is. Ezért végül le is foglalták az autót.

A rendőrség közlekedési osztálya még egy Twitter-posztot is kitett, amiben szomorú emotikonnal közölték, hogy a diák amúgy átment volna a teszten, mivel nála mindent szabályszerűnek találtak.

Fotó: West Midland Police

A vizsgáztatót és a diákot a rendőrök vitték vissza az autós iskolába, ahol az oktatót kikérdezték a rendőrök. A 46 éves nő elismerte, hogy nem volt érvényes biztosítása, azt azonban tagadta, hogy ne lenne érvényes műszakija sem. Most vizsgálat indul, ahol majd ezek mind kiderülnek, szegény diák pedig alighanem újra kell majd vizsgázzon. (BBC)