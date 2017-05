Nagyot nyert a Fidesz a debreceni időközi választáson

Az Index értesülései szerint több mint 58 százalékot kapott a Fidesz-KDNP jelöltje, Türk László Debrecen 6. számú választási körzetében.

Azért kellett időközi választást tartani, mert a korábbi képviselő, a fideszes Danku Attila 2017. január 14-én meghalt. Egy eleve Fidesz-szavazó körzetről van szó, de sokat segített a kormánypártnak, hogy az ellenzéki pártok külön-külön indultak el, sőt, az MSZP és a DK még országos szinten is üzengetett egymásnak a körzet miatt. Ennek is köszönhető talán, hogy a fideszes jelölt végül még kicsit jobban is szerepelt, mint ahogy a párt képviselője 2014-ben végzett.

Mint legutóbb, újra a Jobbik lett a második, az MSZP 5 százalékot se kapott.

Az Index szerint ez lett az eredmény: