Nem nézhették meg az újságírók, hogyan üzletel Trump vejének családi cége Kínában

A szervezők nem engedték be az újságírókat arra a nyilvánosan hirdetett, sanghaji konferenciára, amin a Donald Trump vejéhez, Jared Kushnerhez köthető cég amerikai ingatlanprojektjét reklámozzák kínai befektetőknek.



Jared Kushner elnöki vej és főtanácsadó és Donald Trump elnök Fotó: SAUL LOEB/AFP

New Jersey-ben a Journal Square nevű luxusingatlan fejlesztését ugyanis a KABR Groupmellett a Kushner Companies végzi, amelynek a vezetője nemrég még Ivanka Trump férje, Jared Kushner volt. Jared Kushner azóta a Fehér Ház főtanácsadója lett, és többek között a kínai kapcsolatokért is felel. A kínai konferencián nem ő, hanem a testvére ajánlgatta a projektet.

A fejlesztők 150 millió dollárt akarnak összeszedni olyan külföldi befektetőktől, akik ezért cserébe amerikai vízumot kapnának maguknak és a családjuknak. Ehhez legalább 500 ezer dollár értékben kell befektetniük bizonyos projektekbe.

Ivanka Trump és férje, Jared Kushner Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance/AFP

A sanghaji rendezvényen beszélt Jared Kushner testvére, Nicole Kushner Meyer is. A New York Times tudósítója szerint Meyer szombaton Pekingben is részt vett egy hasonló eredményen, ahol arról beszélt 100 ember előtt, hogy milyen sokat jelent a projekt az egész családjának.

Amikor az üzletasszonyt arról kérdezték, nem tart-e attól, hogy az üzlet összeférhetetlen a testvére tanácsadói pozíciójával, nem válaszolt. Ráadásul a New York Times és a Washington Post újságíróit ki is tették a pekingi rendezvényről.

Az egyik potenciális befektető, Sophie Xing később azt mondta, nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy eljött, hogy Trump elnök vejének testvére reklámozza a projektet. (Reuters)