Ashton Kutcher és Mila Kunis szeptemberig Budán lakik

A színész hétfőn még a Mammutban lévő Sparban nézegette a gabonapelyheket, de a Blikknek máris azt nyilatkozta, hogy imádja Budapestet, mert egy gyönyörű város. Sőt, a lap újságírójának kedvéért Ashton Kutcher még a nappal is szembefordult, hogy jobban sikerüljön a közös képük.

Kutcher szeptemberig marad Magyaroprszágon családjával, mivel felesége, Mila Kunis itt forgatja a legújabb filmjét. Kutcher és két gyermekük, Wyatt és Dimitri is elkísérte a színésznőt, erre a két hónapra pedig egy családi házat béreltek ki Budán.

A lap szerint a sztár testőrök nélkül mászkál a városban, magyar rendszámú autóval közlekedik. Valószínűleg olyan szelfiturnét rendez majd, mint tavaly Harrison Ford. Mila Kunis egyébként a a The Spy Who Dumped Me című vígjátékot forgatja nálunk, amit jövő nyáron mutatnak be.