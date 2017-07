Hiába tiltották el a cégvezetéstől, maradhat a Várkert Bazárt üzemeltető cég igazgatóságában a fideszes politikus

A 24.hu ír arról, hogy a XII. kerületi önkormányzat nem váltotta le a Várkert Bazárt és környékét üzemeltető cégek igazgatóságból a Fidesz politikusát, Sikota Krisztinát, akit a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a felhalmozott köztartozásai miatt 2022-ig eltiltott a cégvezetéstől.

A lap cikke szerint az önkormányzati ülésen az ellenzék felvetette, hogy méltatlansági eljárást lehetne indítani a képviselőnő ellen, de erre válaszul a Fidesz felvetette, hogy akkor eljárást lehetne indítani a 4-es metró tender előkészítésében játszó MSZP-s Tüttő Kata ellen.

Végül egyik eljárásból sem lett semmi, Sikota pedig továbbra is a kulturális igazgató a Várgondnokság Kft.-ben és a Budavári Ingatlanfejlesztő Kft.-ben. A cikk arról is, hogy a képviselőnő a vagyonnyilatkozata szerint a képviselői tiszteletdíja mellett összesen 900 ezer forintot kap még a két állami cégnél betöltött vezetői posztjáért, illetve plusz havi 200 ezerért a társadalmi tanácsadó testület tagja a Szerencsejáték Zrt.-nél is.

Sikota Krisztinát a cégbíróság öt évre tiltotta el a cégvezetéstől, mert a bt-je több mint 700 ezer forintos köztartozást halmozott fel. Ezért a cégbíróság elrendelte a cég kényszermegszüntetését, Sikota pedig 2022-ig nem lehetne semmilyen cég vezető tisztségviselője, valamint nem szerezhet gazdasági társaságban kizárólagos vagy többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává és egyéni cég tagjává.

Emiatt lépett volna fel ellene a XII. kerületi testületi ülésen az ellenzék, egész pontosan a DK-s Vágó István és az MSZP-s Tüttő Kata, de erre válaszul a 24.hu információi szerint a kormánypárti képviselők bedobták, hogy Tüttő a 4-es metró tenderének előkészítésében vett részt, ami szintén kérdéseket vet fel, és erre elült az egész ügy. Tüttő az OLAF-jelentés által is vizsgált szakaszban egyszerre volt a tenderbizottság tagja, valamint fővárosi képviselőként a Fővárosi Közgyűlés pénzügyi és közbeszerzési bizottság elnöke és a közbeszerzési, pénzügyi és jogi bizottságok tagja.