27 kiló heroinnal kaptak el egy magyar férfit Franciaországban

G. Zoltánnak az lett volna a feladata, hogy július 1-én markoljon fel Hollandiában 27 kiló heroint, aztán a saját autóval szállítsa el Spanyolországba. Zoltán a herointömböket a családi autó lerögzített padlólemezében rejtette el, de útközben a BRFK rendőreinek jelzésére a francia vámhatóság vasárnap egy dél-franciaországi településen lekapcsolta. A 27 kiló heroin feketepiaci ára 200 millió forint lehet.

Az elfogás után a francia hatóságok felvették a kapcsolatot a magyar rendőrökkel, akik már egy ideje nyomoztak az ügyben.



A fővárosi nyomozók szerdán hajnalban a Heves megyei otthonában elfogták K. Györgyöt. A férfi házában a rendőrök a még 292 gramm heroint találtak. Még aznap kora délután Budapest XI. kerületében elfogták B. Csabát és D. Józsefet is, akiktől G. Zoltán a megbízást kapta. A két férfi közül D. József adta át heroint is K. Györgynek, aki azt tovább akarta adni. A rendőrök az ügyben a kábítószeren kívül nagy értékű karórákat, zálogjegyeket és több autót is lefoglaltak.

A nyomozók a három Magyarországon elfogott férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. (police.hu)