87 ezres pedofil hálózatot leplezett le a német rendőrség

A német rendőrség leleplezett egy gyerekpornó-hálózatot, amelynek majdnem 87 ezer tagja volt. Az Elysium nevű oldal 2016 óta fórumként működött a darkneten.

A frankfurti ügyészség szerint több felhasználót is letartóztattak, akik főleg Németországból vagy Ausztriából használták az oldalt. Köztük van az oldal üzemeltetője is, aki Frankfurtban élt. A 39 éves férfit még még június 12-én vették őrizetbe. Az ügyészség szerint az oldalon olyan felvételek is voltak, ahol kisgyerekeket erőszakoltak meg. (Reuters)