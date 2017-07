Kecskemét európai poharasinstanttészta-nagyhatalom

Felavatták a japán Nissin Foods Kft. 33 millió euróból (kb. 10,2 milliárd forint) felépített új gyáregységét Kecskeméten, innen látja majd el egész európai piacát az instant élelmiszereket gyártó cég. Koki Ando, a Nissin Foods Holding Co. Ltd. vezérigazgatója a csütörtöki avatón elmondta: növekedésre számítanak az európai piacon, ezért döntöttek a kecskeméti gyárépítés mellett.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és Koszuge Junicsi japán nagykövet a Nissin Foods Kft. új gyáregységének ünnepélyes megnyitóján Kecskeméten 2017. július 6-án. Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

„A magyarországi gyár globális jelenlétünk fontos eleme, hiszen Kecskemét az európai működésünk új központja. A gyáregység bővítése pedig bizonyítja, hogy vállalatunk képes kiszolgálni a magas minőségű, egészséges ételek iránt egyre növekvő igényt” – mondta a vezérigazgató.

A japán vállalatcsoport, ami a világ első számú poharas instant tészta forgalmazója, 2004-ben jelent meg Magyarországon, amikor a vállalat európai gyáregységét Hollandiából Kecskemétre helyezték át. A termékek iránt egyre növekvő kereslet mostanra szükségessé tette egy nagyobb, modernebb gyáregység kialakítást.

Bus Szilveszter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium déli nyitásért felelős helyettes államtitkára az avatón örömtelinek nevezte, hogy egy nagy múltú külföldi vállalat bővíti kapacitását Magyarországon. Japán kiemelt partnere Magyarországnak, hiszen a japán vállalatok kb. 30 ezer embert foglalkoztatnak itt, és a mostani beruházás is jelzi a magyar gazdaság iránti bizalmat – mondta a helyettes államtitkár. A szeptemberi 78. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár (OMÉK) vendégországa Japán lesz.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere elmondása szerint az új gyár 200 munkahelyet teremt. Beszélt arról is, hogy adottságai alapján Kecskemét a lehetőségek városa a vállalkozások számára, lassan teljesen benépesül a város déli iparterülete. Nemrég a déli iparterület is még csak egy lehetőség volt egy olyan beruházásra, amivel a Nissin és a város is nyerhet, mára pedig egy 10 milliárdos fejlesztés helyszíne – mondta.

Poharas levesek a Nissin Foods Kft. új gyáregységének ünnepélyes megnyitóján Kecskeméten 2017. július 6-án. Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

A gyáravatóra kiadott közlemény szerint a Nissin Foods (U.S.A) Co., Inc. 1970-es megalapítása óta az instant tészták gyártója, ma a vállalatcsoport piacvezető az instant élelmiszerek piacán. A Nissin 36 gyárat működtet a világ 19 országában, 11 710 munkatársat alkalmaz. Termékei több mint 80 országban kaphatók. A cég nettó árbevétele a 2017. március 31-én végződő pénzügyi évben elérte a 495,7 milliárd jent (4,1 milliárd euró), a bevétel 15 százalékkal bővült két év alatt.