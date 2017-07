Összecsaptak a rendőrök és a hamburgi G20-csúcs ellen tüntető szélsőbaloldaliak

Szélsőbaloldali tüntetők összecsaptak a rendőrökkel Hamburgban, a G20 csoport csúcstalálkozójának előestéjén, ahol legalább 12 ezer tiltakozó vonult utcára.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A G20 – Welcome to Hell (G20 – Üdv a pokolban) nevű tüntetés nagyjából egy órán keresztül feszült, de erőszakmentes légkörben zajlott, viszont 20 óra körül a Fekete Blokk feketébe öltözött, arcukat a német szabályok ellenére eltakaró demonstrálói tűzijátékokat gyújtottak, és kövekkel, palackokkal dobálták meg a rohamrendőröket, akik paprikasprével válaszoltak, és vízágyúkat vetettek be.

Fotó: Odd Andersen/AFP

A hamburgi rendőrség közleménye szerint szóvivőjüket is megtámadták.

A világ vezetői (köztük Donald Trump amerikai elnök) azért ülnek össze Hamburgban, hogy a klímaváltozás kezelésétől a kereskedelmi kapcsolatokig több vitás ügyben is tárgyaljanak.

Fotó: Odd Andersen/AFP

A tévéfelvételeken azt lehetett látni, hogy fekete maszkos antikapitalista aktivisták üvegeket, köveket és más tárgyakat dobálnak a rohamrendőrök felé, míg mások barikádot építettek az utcán. Több embert mentők láttak el.

Fotó: Boris Roessler/dpa/AFP

A tüntetésnek 20:30-ra hivatalosan vége lett, az utcák elcsendesedtek, a rendőrség pedig hazaküldte a járókelőket.



Több mint 100 ezer tüntetőt várnak a G20-találkozó ideje alatt. Előzőleg a rendőrök – akik házilag gyártott fegyvereket is elkoboztak – közölték: komoly szélsőbalos balhékra számítanak a G20-csúcson. (BBC, Zeit, MTI)