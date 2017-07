Trump újabb elbaltázott kézfogása

Andrzej Duda lengyel elnök és felesége, Agata Kornhauser-Duda üdvözölte a Lengyelországba látogató Donald Trump amerikai elnököt és a first ladyt, Melania Trumpot, amikor Kornhauser-Duda nem vette észre Trump felé nyújtott jobbját, és sokadszor is megtörtént a galiba. Persze a mai világban még az is lehet, hogy észrevette.