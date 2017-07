Trump végre kimondta, hogy az USA megvédi szövetségeseit

Donald Trump (b) és neje, Melania (j) a Varsói felkelés emlékműve előtt a Krasiński téren 2017. július 6-án. Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Ütemes Do-nald Trump, Do-nald Trump skandálással üdvözölték a varsói Krasiński térre a hírek szerint buszoztatott lengyelek, akik pár másodperccel később már saját elnöküket, Andrzej Dudát éltették ugyanilyen ütemesen. Az egybegyűlteket elsőként Melania Trump üdvözölte erős kelet-európai akcentussal beszélt angoljával. Megköszönte a lelkes fogadtatást, majd beszámolt róla, hogy meglátogatta a varsói Kopernikusz Tudományos központot, ahol, mint kifejtette, tudományos dolgokkal foglalkoznak. Ezután még egyszer megköszönte a vendéglátást, és átadta a szót Trumpnak, akit újra ütemes skandálás fogadott.

"Ez nagyon kedves" - reagált erre Trump, majd közölte, hogy "a gyönyörű First Ladynél, Melaniánál nincs jobb nagykövete az Egyesült Államoknak". A showman Trump tudja, hogy mi kell a népnek, ezért egyből közölte, hogy "Amerikai szereti a lengyeleket, a lengyelek szeretik Amerikát". Ezután a szokottnál fátyolosabb hangon még viszonylag hosszan udvariaskodott, amit csak az zavart meg, amikor a fogadásán megjelent Lech Wałesát is köszöntötte. Wałesa nem túl népszerű a lengyel kormánypárt hívei körében, ki is fütyülték. Első tartalmi üzenete a gázról, illetve az energiafüggésről szólt. Azt ígérte, hogy az amerikai gáznak hála Lengyelországnak többé nem kell egy szállítótól függenie. Oroszországot nem nevezte nevén.

"Lengyelország Európa földrajzi központja, de ennél is fontosabb, hogy a lengyelek Európa lelke" - mondta ezután a hatalmas, a fél pódiumot takaró golyóálló üveg mögül. Ez egy hosszú metafora nyitómondata volt, aminek a lényege, hogy a lengyelek sose adták fel a harcot a függetlenségért, ezzel pedig példát mutatnak egész Európának. Mint mondta, az amerikai és a lengyel népben közös, hogy vérüket adták a szabadságukért. "Nemcsak azért jöttem, hogy meglátogassak egy régi szövetségest, hanem azért is, hogy példaként állítsam mások elé" - mondta. A metafora közben allegóriává fejlődött, még hosszú percekig sorolta a lengyelek hőstetteit és szenvedéseit Katynnal, a varsói gettólázadással és a varsói felkeléssel bezárólag. A mondandó lényege azonban nem változott: Lengyelország a nemzeti érdek védelmének szinonimája. A végén még istent is belekeverte, mert szerinte a lengyel rendszerváltás döntő pillanata II. János Pál pápa 1979-es varsói látogatása volt, ahol a lengyelek Trump szerint kimondták, hogy "istent akarunk". "Száz évvel azután, hogy az amerikaiak beléptek az I. világháborúba, a szövetségünk erősebb, mint valaha" - tért rá a következő gondolati egységre. A lényegi üzenet az volt, hogy közösen fogunk szembeszállni a fenyegetésekkel. Erről gyorsan át is tért a terrorizmus témájára. "Meg fogjuk állítani" - mondta a terrortámadásokról. "Határaink zárva lesznek a terrorizmus és a szélsőségesség minden fajtája előtt" - mondta. Szerinte a Nyugat most olyan fenyegetésekkel áll szemben, amik az akaratát akarják megtörni, újszerű eszközökkel, "propagandával, pénzügyi trükközésekkel". Meglepő fordulatként beszéde ezen részében Oroszországot néven nevezve ítélte el a kelet-ukrajnai agressziót, ami Európa stabilitását fenyegeti.

Ezután arról beszélt, hogy szembe kell szállni minden erővel, amely megpróbálja felszámolni azokat a kapcsokat, amik a Nyugatot egybe tartják. Amelyek a személyi szabadság ellen küzdenek. "Tudjuk, hogy ezek az erők bukásra vannak ítélve, ha mi valóban a bukásukat akarjuk. Nem azért, mert a szövetségünk erős, hanem mert sosem fogjuk elfelejteni, hogy kik vagyunk. Ha nem felejtjük el, hogy kik vagyunk, akkor senki se győzhet le minket. Nincs még egy olyan nemzetközösség, mint a miénk" - mondta, majd a hagyományok, a kulturális örökség tiszteletéről, a jogbiztonság és a szólás szabadságának védelméről, a nők tiszteletéről, a demokratikus vita, és mindenek előtt a szabadság fontosságáról beszélt.