Elkapták a Balaton Soundon paprikasprézőket

A Sound egyik biztonsági szolgálata, az In-Kal Security a KSHMR koncert alatt civil ruhás embereivel azonosította a paprikasprés elkövetőket, akiket először fénykép alapján, majd személyesen is azonosítottak a sértettek, kaptuk a tájékoztatást a Balaton Soundot szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda sajtófőnökétől, Vető Viktóriától. Vetőt azért kerestem, mert péntek este több olvasónktól is jelzést kaptunk, hogy csütörtökhöz hasonlóan most is paprikaspréztek a nagyszínpad előtt.

Csütörtökön nem hivatalos értesüléseink szerint tízen sérülhettek meg, akiktől a támadók értékeiket is ellopták. Az egyik csütörtöki áldozat több százezer forintos kárértékről számolt be. A csütörtöki támadás hírét a rendőrség és a szervező Sziget is megerősítette. Pénteken egy olvasónk arról írt, hogy kb. 30 ember szorult első segélyre egy hasonló támadás miatt. Arról egyelőre nincs értesülésünk, hogy a támadók ezúttal is kirabolták-e áldozataikat.

Egy áldozat is írt, ő nem említette, hogy kirabolták volna. "Jason Derulo közben valaki elkezdett fújni mellettünk. A barátnőm arcba, én csak orrba kaptam" - írta. "Minden ellátást megkapunk, a Sount ellát minket, kaptunk szemcseppet és valami krémet az arcunkra" - írta.

Az azonosított elkövetőket Vető tájékoztatása szerint a Sound biztonsági szolgálata átadta "a fesztivállal ebben az ügyben is hatékonyan együttműködő" rendőröknek.