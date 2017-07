Donald Trump belefáradt a G20-azásba, lányát, Ivankát küldte maga helyett a megbeszélésekre

Donald Trump szombat délelőtt visszavonult a G20-csúcstalálkozó munkatanácskozásáról, és a lányát, Ivanka Trumpot küldte maga helyett, erősítette meg a tanácskozáson részt vevő több delegáció is. Trump távozásáról először Szvetlana Lukas, az orosz elnök főtanácsadója számolt be, hogy aztán más delegációk is megerősítsék a hírt.

Ivanka Trump tanácsadói tisztséget tölt be az édesapja mellett. Státusa azonban bírálatokat vált ki, főleg külföldön. "A politika keverése a családdal és az üzlettel, leginkább a nepotizmusra emlékeztet, nálunk ez elképzelhetetlen lenne" - mondta Sigmar Gabriel német külügyminiszter nemrégiben, amikor Ivanka Trump látogatást tett Németországban. (MTI)