Mike Pence fogadásból fogdosta az űreszközt, amire direkt rá volt írva, hogy ne fogdossák

Futótűzként terjedt szét a világhálón Mike Pence, az Egyesült Államok alelnökének egy fotója, amely a Kennedy Űrközpontban tett csütörtöki látogatásán készült, és azt mutatja, hogy Pence éppen megfogdos egy "kritikus űrrepülési eszköz, NE FOGD MEG" feliratú táblával felcimkézett űreszközt - az Orion űrhajó egyik titánból készült fedlapját.

"Bocs, @NASA, Marco Rubio heccelt fel" - írta másnap a Twitteren Pence, amire a tréfás kedvű exelnökjelölt szenátor csak annyit válaszolt, hogy "igaz, ami igaz, de azt is mondtam az @Alelnöknek, hogy ha eltöri, meg is veszi".

A NASA amúgy sietve közölte, hogy az alelnöknek nincs miért bocsánatot kérni, a "NE FOGD MEG" feliratot rutinból rakják rá ezekre az eszközökre, mint ahogy a gyorséttermekben is állandóan kint van a vizes padlóra figyelmeztető tábla, még ha a padló amúgy csontszáraz is. "Az eljárásrend szerint az alkatrészeket összeillesztésük előtt alaposan meg kell puscolni, tehát semmi gond nincs azzal, ha összefogdossák a felületét. Máskülönben védőtakaróval lennének lefedve, mint ahogy nem sokkal arrébb a hőpajsz le is volt takarva" - írta közleményében a NASA. (Via Time)