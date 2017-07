Legördült a futószalagról az első tömeggyártott Tesla Model 3

Nagy nap a mai az elektromos autók szerelmesei és a Tesla Motors életében, hiszen elkészült az első példány a tömegeknek szánt, viszonylag megfizethető és egy töltésből viszonylag nagy távolság megtételére képes Tesla, a Model 3. A cég tulajdonosa, Elon Musk rögtön twittelt egy képet is az első legyártott egységről:

A gyártás fokozatosan fut majd fel a tervek szerint a cég új gyárában, augusztusban még csak száz, de szeptemberben már másfélezer, októberben pedig húszezer autó készül majd el.

A Tesla ezzel az autóval kényszerpályára állította nagyobb és tőkeerősebb versenytársait, akik egymással versenyezve próbálják bejelenteni, hogy ők is teljes mértékben átállnak az elektromos autókra – ezt jelentette be a héten a Volvo –, és hasonló modellt jelentett be többek között a Volkswagen és a GM is.

Ha ezek a nagy cégek valóban végigviszik a tervezett beruházásaikat, akkor az elektromos autók pár éven belül pont olyan olcsók lesznek, mint a benzines-dízeles modellek. Emiatt hiába kellett volna Musk tervei szerint ennek a hétnek a Tesla diadalmenetéről szólnia, a cég részvényárfolyama jelentőset zuhant.