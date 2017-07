Trump fia, veje és kampánymenedzsere egy nevezetes Kreml-barát ügyvéddel egyeztettek a kampány elején

Az amerikai sajtóban valahogy mindig megoldják, hogy ha valami nagy, bonyolult és lassú lefolyású botrány van, akkor egy megbízható futószalagra rakják az aprólékosan megszerzett értesüléseket. Az utóbbi hónapok például arról szóltak, hogy a New York Times és a Washington Post egymással versenyezve írják meg a Trump-kampány és a Kreml összejátszását megerősítő részleteket.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Tegnap éjjel egy újabb érdekes találkozóról számolt be a New York Times: megtudták, hogy Jared Kushner, Trump veje, valamint mások az elnök szűk köréből 2016 kora nyarán találkoztak egy Natalja Veselnitszkaja nevű ügyvéddel, aki többek között arról ismert, hogy ő perelte rágalmazás miatt az orosz rezsim által meghurcolt és a börtönben meggyilkolt Szergej Magnyitszkij ügyvéd családját. Veselnyitszkaja több más ügyben képviselte az Egyesült Államokban az orosz rezsimet és szövetségeseit.

A New York-i Trump Towerben történt találkozó két héttel azután volt, hogy Trump hivatalosan is megszerezte a republikánus elnökjelöltséget. A találkozón ott volt Donald Trump Jr. is, továbbá Paul Manafort, Trump akkori kampánymenedzsere.

Trump Jr. a cikkre válaszul kiadott közleményében azt állítja, egy örökbefogadási programról egyeztettek. (A Magnyitszkij-gyilkosságra után az amerikaiak elfogadtak egy törvényt, amiben szankciók alá helyezik a gyilkossághoz köthető orosz állami vezetőket. Putyin erre válaszul úgy döntött, megszüntet egy örökbefogadási programot.)

Ez a magyarázat persze nyitva hagyja a kérdést: vajon miért szakított időt a találkozóra Trump emberei közül kettő is, köztük a kampánymenedzser, éppen kampány indulásakor.

A Fehér Ház egyik ügyvédje később újabb közleményt adott ki, amiben azt állítja: a találkozó résztvevői korábban nem is tudták, az orosz ügyvédnővel fognak találkozni.