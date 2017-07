Elájulsz, olyan oszlopdiagramok fognak villogni a 3,4 milliárdos úszóvébé-megnyitón

LaCsabi felhasználó felvett négy és fél percet Minden Idők Leglátványosabb Látványosságának, vagyis a budapesti vizessport-világbajnokság pénteki megnyitóünnepségének a főpróbájából.



A videót végignézve az apai nagypapám kedvenc mondása jutott egyből az eszembe, miszerint

kiöltözik, mint Szaros Pista Jézus nevenapján

Őrület, ami itt lesz, ez a legkevesebb, ami ez alapján a 262 másodperc alapján elmondható.

A műsorrészlet elején az Úr megteremti a mozaikot, az oszlopdiagramot, a vidéki diszkók előtt látható égbe meredő fényoszlopokat és a vizet.

Olyan álomvilágba lépünk be, ahol a legtermészetesebb jelenet, amikor egy csapat jól fizetett, high tech pajzsot lóbáló tűzoltó hatalmas LED-falat alkot a pajzsaiból. Miközben vadul villognak a nyolcvanas-kilencvenes évek planetáriumi lézersóit idéző zöld baszok, olyan Rendkívül Jelentőségteljes Zenére, hogy senki sem csodálkozik, amikor megnyílik a Led-fal, mint a Vörös-tenger. Mindeközben a háttérben folyamatosan megy az őrülten intenzív fecskendőzés, a kifejezés tűzoltós és nem keménydrogos értelmében persze.

A színpad előterében, oldalánál és hátterében fekvő és álló LED-falak pedig nagyobbak, mint Lázár János önbizalma megszorozva a vébére feleslegesen eltapsolt milliárdok számával, és jól láthatóan többe kerültek, mint Rogán Antal összes légi járműve együttvéve.

Amikor labdás tornász-táncoslányok lepik el a színpadot, miközben elől és hátul római motívumok izzanak, forognak és ragyognak a csúcstechnológiás felületeken, kicsit leül a buli, hogy egyből magához térjen, amint kigyulladnak a Gyárfás Tamás közelítő helikopterét kereső légvédelmi keresőfények.

Aztán eltakarodnak a pajzsosok és előmásznak a római légiósok. A felvételnek ott szakad vége, amikor elindul az animált óriás mutáns fekesügerek támadása a tenger felől.

Már négy és fél perc alapján is nyugodtan kimondható, hogy ezért szívesen fizettünk volna 34 milliárdot is. Most kezdtem vágni a centit péntekig, jó visszaszámlálást mindenkinek!