Kankó ellen is jó lehet az agyhártyagyulladás elleni oltás

Először bizonyult hatásosnak egy védőoltás a szexuális úton terjedő gonorrhea, vagyis a kankó ellen - jelentették be új-zélandi tudósok. A nagy létszámon végzett elemzés azt mutatta ki, hogy a fertőzések száma mintegy harmadával csökkent a beoltottak körében.



A friss kutatásban használt vakcinát eredetileg agyhártyagyulladás ellen fejlesztették, nagyjából egymillió új-zélandi fiatalt oltottak be vele 2004 és 2006 között.

Az Aucklandi Egyetem kutatói elemezték a nemi betegségeket kezelő kórházak adatait, és azt találták, hogy a gonorrheások száma 31 százalékkal csökkent a meningitisz (agyhártyagyulladás) ellen oltottak körében. Úgy tűnt, az oltás "keresztvédettséget" nyújtott a gonorrhea kórokozója ellen.

"Ez az első eset, hogy egy vakcina hatásosnak bizonyul a gonorrhea ellen. Jelenleg nem tudjuk, hogy működik, ám az eredmények segíthetnek a gonorrheaoltás kifejlesztésében"

- magyarázta Helen Petousis-Harris, a kutatók egyike. Az eredmények azt mutatták, a védettség nagyjából két évig tart. A gonorrheát a Neisseria gonorrhoeae baktérium idézi elő, védekezés nélküli szexuális aktussal terjed. Ha nem gyógyítják, kismedencei gyulladást és meddőséget okozhat, várandósok továbbadhatják a magzatnak.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) adatai alapján évente mintegy 78 ezren kapják el a fertőzést. A szervezet nem szerez védettséget a kórokozó ellen, akárhányszor kapja is el. A WHO éppen a múlt héten közleményben hívta fel a figyelmet a gonorrhea minden antibiotikumnak ellenálló törzseinek megjelenésére. (via MTI)