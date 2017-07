Törley Chardonnay Brut a világ legjobbjai között

Idén márciusban a Chardonnay-k világversenyén a Chardonnay du Monde-on Franciaországban, a cég zászlóshajóját, a tradicionális eljárással készített 2013-as Törley Chardonnay Brut fajtapezsgőjét ezüstéremmel díjazták.

Tavasszal a világ egyik vezető és nagy elismertségnek örvendő borszakmai magazinja által minden évben megrendezett Decanter World Wine Awards-on a palackos érlelésű Törley Chardonnay Brut 2013 ezüstérmes lett.

Az idén 38. alkalommal megrendezett Országos Borversenyen is aranyéremmel díjazták a 2013-as évjáratú Törley Chardonnay Brut pezsgőt, mely azért is nagyon fontos elismerés, mert a díjnyertes tételek az elismerés megszerzése mellett egy éven keresztül részesei lesznek annak a borválogatásnak, amelynek segítségével a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a magyar borokat népszerűsíti itthon és külföldön.

Aranyérmesek aranyérmese – Törley Chardonnay Brut 2013

A VinAgora Nemzetközi Borversenyen, a borok és pezsgők megmérettetésén idén különösen jól szerepeltek a pincészetből kikerülő nemes italok. Az egyik aranya mégis fényesebben ragyog, hisz a Törley Chardonnay Brut nemcsak aranyérmes lett, hanem Champion-díjat is kapott. Ez igen nívós elismerés, hisz a Champion-díjat az öt legjobbnak ítélt tétel közül választja ki a zsűri.

A nemzetközi trendekhez igazodva készült a VinAgora ezüst érmese mely, alighanem az idei nyár egyik slágere lesz. A fehér palackos Törley Excellence Pinot Noir Rosé Sec arra hivatott, hogy jégbe hűtve nyár esti beszélgetések, kerti partyk, jachtok fedélzetének főszereplője legyen, vagy egy romantikus pikniket tegyen még emlékezetesebbé.

A Törleyt díjazták a pezsgők és champagne-ok világbajnokságán is, a Champagne and Sparkling Wine World Championship-en is. A pezsgőversenyt a világ egyik legismertebb borszakírója Tom Stevenson hívta életre, a zsűrit pedig a pezsgővilág legnagyobb becsben tartott specialistái alkották. A megmérettetésen a világ pezsgőit számos különböző kategóriában értékelték. A Törley Chardonnay Brut 2013 tételt itt is ezüstéremmel díjazták.

A Törley sikerei azt bizonyítják, hogy egy milliós volument előállító pincészetben, nagy odafigyeléssel készíthetők olyan italok, amelyek bármikor felveszik a versenyt a világ pezsgő elitjével.

TÖRLEY Chardonnay Brut

Fineszes illatában szépen jelennek meg a hosszú érlelésből eredő finom tósztos jegyek, de jól érezhető a chardonnay szőlőfajta tiszta és érett gyümölcsössége is. Az apró buborékok szűnni nem akaró áramlása teszi igazán elegánssá. Szájban vibráló, ahol az üde savtartalom kiváló egyensúlyban van a likőrözés során hozzáadott csekély cukortartalommal. Zamatos, delikátos pezsgő ízek sokaságával és egy közepesen hosszú világos, élesztős utóízzel hódít.