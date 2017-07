Azta, ilyen videókat eddig csak Bangladesből láttam, nem Siófokról!

Természetfilmekben látható jeleneteket élhettek át hétfőn Siófokon azok, akiket a szabad ég alatt ért utol a vihar. Jászberényi Mercédesz a Severe Weather Europe Facebook-oldalával osztotta meg rövid videóját a tomboló viharról, amely amúgy legalább öt embernek okozott sérülést. Az áldozatokra egy fa zuhant a siófoki kempingben.

Nekem volt alkalmam már átélni egy hurrikánt, nem is aprót, de a Jászberényi felvételén láthatók simán vetekednek azzal az élménnyel, sőt, nagyjából bármivel, amit eddig időjárásban megtapasztalhattam. Ilyen képeket tényleg csak a legnagyobb délkelet-ázsiai ciklonokról szóló híradóbejelentkezésekben látni. Nem csoda, hogy még a rendkívül súlyos időjárási helyzetekre specializálódott Facebook-oldal is csak annyit tudott rá reagálni, hogy "WOW". (Via Kisalföld)