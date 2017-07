Ha ma valami furcsa lesz az Amazonnal és a Netflixszel, annak oka van

A sátán maga. Ajit Pait, a Verizon nevű amerikai telkó volt vezető jogtanácsosát Donald Trump nevezte ki az amerikai médiahatóság élére. Egyből be is terjesztett egy javaslatot, amely, hogy, hogy nem, nagyon is kedvez a telkócégeknek, de annál rosszabb mindenki másnak.

Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images