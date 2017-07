Rosszul választott betűtípust a hamis jövedelemigazolásához a pakisztáni miniszterelnök lánya

Maryam Nawaz, a pakisztáni miniszterelnök Nawaz Sharif lánya. Ő próbálta egy minden jel szerint hamis jövedelemigazolással igazolni a Panama-iratokban leleplezett vagyona eredetét. Fotó: AAMIR QURESHI/AFP

Ha az elmúlt években használt Microsoft által készített szoftvereket, akkor már biztos találkozott a Calibri névre keresztelt betűkészlettel. Semmi extra, csak egy a sok serifmentes betűtípusból. Talán észre se vette, hogy pont nem Verdanát vagy Arialt használ, amikor ezt használta.

Nem is lenne ennek különösebb jelentősége, ha most nem egy miniszterelnök sorsa múlna ezen a betűtípuson. Pakisztánban a legfelsőbb bíróság éppen az ország miniszterelnöke, Nawaz Sharif ellen folytat eljárást, mert 2016-ban, amikor kiszivárogtak a Panama-iratok, az is kiderült belőlük, hogy Sharif három gyermeke több, Panamában bejegyzett offshore cég kedvezményezettje. Ami csak azért kínos, mert Sharif és családja korábbi vagyonnyilatkozatai alapján nincs magyarázat az offshore cégekben felhalmozott vagyonra.

A problémát Sharif lánya, Maryam Nawaz Sharif egy 2006-ra dátumozott vagyonbevallással próbálta megoldani, amely megmagyarázná a vagyon eredetét. Ez a dokumentum íródott Calibri betűkészlettel. Ami csak azért különös, mert ez a betűkészlet csak 2007 óta érhető el a Microsoft szoftvereiben, vagyis elég magabiztosan állítható, hogy az állítólag 2006-ban készült iratok nem 2006-ban készültek. (Via Alphr)