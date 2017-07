Schmitt Pál nem bánta meg, hogy lemondott

Interjút közölt a Story Magazin az ország első és egyetlen olyan köztársasági elnökével, akinek plágiumbotrány miatt kellett lemondania, miután kiderült, hogy másolta (értsd: lopta) a szakdolgozatát.

Schmidt az interjúban közölte: nem azért mondott le, mert hibásnak érezte magát, hanem mert

„nem tudott az elnöki munkájában magas szinten helytállni, mert állandóan tüntetőkön kellett keresztülverekednie magát. Ráadásul azért is volt kínos számára a helyzet, mivel a magasrangú vendégeinek is először tüntetőkkel kellett találkozniuk, és csak azután jutottak be hozzá.”