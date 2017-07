Orbán az európai jövővel összefüggő dilemmáiról fog beszélni Tusványoson

A hagyományoknak megfelelően felszólal jövő szombaton a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor nagyszínpadán Orbán Viktor, jelentette be Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A miniszterelnök várható

"megosztja az európai jövővel összefüggő dilemmáit."

Németh szerint Tusványos politikai értékvilágot is jelent, és ennek egy változó időszakban megnő a jelentősége. A fideszes politikus elmondta, hogy most először lép fel a fesztivál történetébe a Skorpió zenekar. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy a miniszterelnök mellett Semjén Zsolt, és Balog Zoltán vesz részt a programokon, illetve Erdélybe utazik Süli János paksügyi miniszter is.

"Tusnádra csak az nem jön el, aki nem akar eljönni,"

jelentette ki Toró. Szerinte mára politikai presztízsnek számít a részvétel. (MTI)