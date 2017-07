Erdogan átnevezte a Boszporusz hidat a tavalyi puccskísérlet emlékére

Hatalmas török zászlókat lengető több tízezres tömeg vonult fel szombaton Isztambulban egy évvel ezelőtti, meghiúsított törökországi puccskísérlet áldozataira emlékezve.

Recep Tayyip Erdogan török elnök török zászlót ábrázoló pólót viselő unokái és a puccskísérlet alatt elhunytak családtagjainak kíséretében csatlakozott a menethez a korábban Boszporusznak nevezett hídnál, amelyet később az áldozatok emlékére Július 15. mártírjai hídnak neveztek át. Erdogan avatja fel a hatalomátvételi kísérlet 249 halálos áldozatának tiszteletére emelt Mártírok emlékművét.

Fotó: Tolga Bozoglu/MTI/MTVA

A hídon kihelyezett monitorokon az államcsíny mártírjainak fényképei voltak láthatóak, miközben hangosan felolvasták neveiket. A hídnál civilek csaptak össze tavaly július 15-én a török hadsereg harckocsikkal kivonuló puccsista alakulataival.

A fővárosban, Ankarában, de Törökország-szerte más helyeken is több ezren vonultak fel a megemlékezéseken. A kormány vasárnapra virradóra úgynevezett demokrácia őrszolgálatba hívta az utcákra a törököket. Az újonnan bevezetett „demokrácia és egység” július 15-i nemzeti emléknap alkalmából a többi között ingyenessé tették a hétvégén a tömegközlekedést Isztambulban.

Erdogan közép-európai idő szerint vasárnap hajnalban, 1 óra 32 perckor mond beszédet az ankarai törvényhozásban, vagyis pontosan abban az időpontban, amikor egy évvel korábban a puccsisták lőni kezdték a parlament épületét.

A török hadsereg egyes alakulatai 2016. július 15-én kísérletet tettek az államhatalom megdöntésére, utakat, hidakat szálltak meg, illetve lőtték a parlament és az elnöki palota épületét is. Az összecsapásokban hivatalos adatok szerint 249-en vesztették életüket, rajtuk kívül az államfő szerint 35 puccsista halt meg. A lakosság támogatásával a puccsot leverték. A török kormány rendkívüli állapotot vezetett be az országban, és azóta is keményen fellép az általa terrorszervezeteknek tekintett csoportok ellen. Az utóbbi egy évben a kormányzat átfogó tisztogatást hajtott végre az államapparátusban: mintegy 150 ezer tisztviselőt elbocsátottak vagy felfüggesztettek az állásából, 50 ezer embert pedig őrizetbe vettek a hadsereg, a rendőrség, a bíróságok, az egyetemi oktatók és más szektorok soraiból azzal a gyanúval, hogy közük lehetett a puccskísérlethez, amelynek kitervelésével Ankara az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónokot vádolja. (MTI)