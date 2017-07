Meghalt az Oscar-díjas Martin Landau

Szombaton Los Angeles egyik kórházában 89 éves korában elhunyt Martin Landau, Oscar-díjas amerikai színész - írja az MTI.

Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

Landaut az 50-es években Alfred Hitchcock fedezte fel: az Észak-Északnyugatban kapott szereppel futott be, majd később a Mission:Impossible szériában játszott - utóbbiért 1968-ban Golden Globe-ot is kapott. A fiatalon rajzolóként induló Landau James Dean barátja, Steve McQueen osztálytársa volt.



1988-ban a Tucker, az autóbolond című filmben Jeff Bridges oldalán újabb Golden Globe-ot nyert. Egy évvel később, Woody Allen Bűnök és vétkek című filmjével is esélyes volt, de végül be kellett érje a jelöléssel. Sokat forgatott Allennel is.



1994-ben a Tim Burton által rendezett Ed Woodban Lugosi Béla szerepét játszotta el, amiért elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjat is.



Landau tanította is a színészetet: az Actors Studio hollywoodi tagozatának vezetőjeként oktatta többek között Jack Nicholsont és Anjelica Hustont is.