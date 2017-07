Volt, aki hetvenmillióval többet ajánlott, mégis Mészáros körének adta el a Strand kempinget Balatonakali önkormányzata

A 24.hu számolt be a balatonakali Strand kemping fura adásvételéről. A területet a helyi önkormányzat már 2016 tavaszán is megpróbálta eladni 370 milliós irányáron, de csak egy 333 milliós ajánlat érkezett. Keveselték, nem adták el a part menti területet. Idén újrapróbálkoztak, a kiírásba bekerült egy új terület is, az irányár pedig 817 millióra ugrott. Erre még januárban érkezett egy 370 milliós ajánlat, amit szintén nem fogadtak el, hogy

a márciusi kiírás háromszázmilliós vételi ajánlatát azonnal leokézzák.

A nyertes Zion Europe Kft.-t még januárban alapította egy Seychelle-szigeteki cég, a DENTHOLM CORP., aminek vezetője májusban lett Linczényi Aladin Ádám, aki a Konzum Nyrt. egyik igazgatósági tagja, a tulajdonosa pedig BLT Ingatlan Kft., a Konzum Nyrt. közvetett érdekeltségébe tartozó BLT Group Zrt. leányvállalata lett. A 24.hu kereste Balatonakali polgármesterét, miért adták el pont ennek a cégnek áron alul az ingatlant. Koncz Imre polgármester nem volt hajlandó válaszolni a lap kérdéseire.