Az iraki legfelsőbb bíróság felfüggesztette a kurdisztáni függetlenségi szavazást

Az iraki legfelsőbb bíróság hétfői határozatában felfüggesztette a jövő hétfőre tervezett népszavazást az iraki Kurdisztán függetlenségéről. A határozat egyelőre csak ideiglenesen halasztja el a népszavazást addig, amíg meg nem vizsgálják a referendum alkotmányosságát kétségbe vonó beadványokat.

Az iraki kurdok függetlenségi szavazása nagy geopolitikai kavart okozna az amúgy sem túl békés régióban. Az állam nélküli kisebbség, a kurdok négy országban szétszórva élnek a térségben: Szíriában és Irakban kvázi függetlenséget vívtak ki maguknak, Iránban és Törökországban nem. Az utóbbiban évtizedek óta függetlenségi harcot folytatnak változó intenzitással és eszközökkel. Iránnal képlékeny a viszony, az irak-iráni háborúban Irán támogatta az iraki kurdok egyik frakcióját, de a kurd függetlenség Irán területi egységét is veszélyeztetné, és iraki síita szövetségeseik is ellenzik. (Via AFP)