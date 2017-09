Kétgyerekes anyát ölt a fék nélkül száguldozó bringás, másfél évet kapott

Lehetséges, hogy a saját arroganciája fogja börtönbe juttatni azt a most húszéves londoni ex-bringásfutárt, aki a váltó és első fék nélküli pályabiciklijével tavaly februárban elütött egy kétgyerekes anyát, aki egy héttel később belehalt a súlyos agysérüléseibe. Charlie Alliston azért köszönheti részben a saját hülyeségének az ítéletet, mert az eset után, amikor az áldozata még élet-halál között lebegett a kórházban, cinikus, az áldozatot hibáztató, a saját felelősségét el nem ismerő netes kommeneteket írt. Olyanokat, mint



Nem az én hibám volt. Az emberek vagy azt hiszik, hogy sérthetetlenek vagy egyáltalán nem tisztelik a biciklistákat.

A tragédiáért a feltárt tények szerint mindkét fél felelős volt. A 44 éves Kim Briggs, aki ebédszünetre jött ki a munkahelyéről, tiltott helyen lépett le a járdáról, pedig durván 10 méterre volt egy zebra. A bringás viszont a brit szabályokat megszegve nem szerelt első féket a fék nélküli pályabiciklijére, így annak ellenére csapódott be 22-23 kilométer per órával a gyalogosba, hogy az 6-7 méterre tőle lépett az útra és a bíróság szakértője szerint egy szokásos felszereltségű biciklit akár 3 méteren le lehetett volna vészfékezni, míg a fixivel a féltáv 12 méterre növekedett. Ráadásul az derült ki a vallomásokból, hogy a kerékpáros igazából nem is akart semennyire sem fékezni, mert szerinte a gyalogosnak kellett volna elugrania az útjából.

Alliston helyzetét az érzéketlen kommentjei mellett az sem segítette, hogy vallomások szerint a gyalogosokra ordítva és káromkodva tekert a fék nélküli bringájával a nyüzsgő városnegyed utcáin.

A védelem is érezte, hogy a megbánás teljes hiányát magyarázniuk kell valamivel, így jött elő az az érvelés, hogy a bickilista bűnbánatának totális hiánya egyfajta védekezési stratégia a részéről, mivel képtelen feldolgozni, hogy az apja 16 éves korában meghalt szívrohamban.

A bírót ez nem indította meg, hiszen ítélethirdetéskor többek között arról beszélt, hogy Alliston biciklizési stílusába bele volt kódolva a baleset, az áldozat pedig bárki lehetett volna. De megemlítette azt is, hogy a vádlott a vallomásai alapján még mindig egészen biztos abban, hogy ő mindent jól csinált és a vezetési képességei kiválóak, pedig - a bíró szerint - ez nyilvánvalóan nincs így.

A férfit az emberölés vádja alól végül felmentették, de a "felelőtlen és vad vezetés" vádpontjában bűnösnek találták.

Az ügyben egy rakás véleménycikk jelent meg, Allistont leginkább azzal védik, hogy hasonló esetben egy autóst enyhébben ítélnének meg, pedig a biciklisták összehasonlíthatatlanul kevesebb súlyos balesetet okoznak.

(via Guardian)