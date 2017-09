Kolerajárvány tört ki Nigériában

Legalább 44 halottja van már Nigéria északi részén a kolerának, az ENSZ tájékoztatása szerint a megbetegedések járványossá váltak. A kolera, ha nem kezelik, nagyon gyorsan halálossá válhat.

A kezelését nehezíti, hogy Nigéria északi részén robbant ki a járvány, ahonnan csak nemrég szorították vissza a Boko Haram iszlamista terrorcsoportot, amely emberek százezreit tette földönfutóvá. A szervezett választ nehezíti, hogy a terrorcsoport még mindig fenyegetést jelent a térségben, ahol most humanitárius katasztrófa is fenyeget, az ENSZ szerint 8,5 millió ember szorul életmentő segélyre. (Via MTI)