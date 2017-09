Novák Katalin szerint otthon kéne egészségre nevelni a kölköket

Mert a legfontosabb az, hogy a gyerek otthon milyen ételt fogyaszt, otthon mire nevelik az egészséges étkezéssel kapcsolatban. Az országban, ahol bár menzarendelet van, de speciális étrendet főző konyhából már nem jut mindenhova, és egy olyan rendezvényen, aminek már a neve is "A világ legnagyobb tanórája" volt, ahol aztán maga Novák is kénytelen volt megjegyezni, hogy az otthoni nevelés mellett tán annak is van némi szerepe az egészséges táplálkozásra nevelésben, hogy a gyerek milyen ételt kap a bölcsődében, óvodában, iskolában. (Via MTI)