Sokkal melegebben kellett volna öltöznöm

Egyszámjegyű hőmérsékletekkel virradt ránk ez a hét, amit volt alkalmam a bőrömön is megtapasztalni az időjárási viszonyokhoz képest alulmért öltözetemmel. No sebaj, legalább délután már nem fogok nagyon fázni, addigra az ország nagy részén 17-19, délkeleten akár 20-22 fokig is melegedhet.

Csapadékkal ma különösebben nem kell számolni, a hajnali ködfoltok feloszlása után hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap. Délutánutól a Dunántúlon megerősödik a felhőzet, ott az este már eshet. A hét hátralevő részéből kedden lesz valamivel melegebb, cserébe jó csapadékos nap lesz. A továbbiakban már annak is örülhetünk, ha húsz fok lesz. Ideje szembenéznünk a valósággal: ősz van.

A frissen ébredők még gyorsan nézzenek ki az ablakon, tájolják magukat kelet felé, mert gyönyörű a Hold!