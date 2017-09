Két nap után felfüggesztették a kínai szexbábu-kölcsönzőt

Pár nappal indulása után már fel is függesztette szolgáltatását egy kínai vállalat, amelyik szexbábukat tervezett kölcsönözni.

A Torch ötféle életnagyságú, emberszabású bábut kölcsönzött volna ki, akár egy napra, de akár hosszabb távra is. Ugyanakkor a tervük annyira rossz visszhangokat kapott, hogy végül visszavonulót fújtak és közleményben kértek elnézést a káros hatásokért, amit okozhattak.

A vállalat ugyanakkor azt közölte a BBC-vel, hogy két nap alatt is rengeteg érdeklődőjük volt, a felhasználók pedig elégedettek voltak. A Torch szerint különösen nehéz ilyesmit bevezetni Kínában, ahol sok vitájuk volt a hatóságokkal a kérdésről.

Képünk csak illusztráció, nem a Torch termékei láthatóak rajta Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

A modellezett női bábuk egy kínai, egy koreai, egy orosz nőt is ábrázoltak, de bérelhető volt egy Wonder Woman-verzió is.

Közleményük szerint az volt a céljuk, hogy a jelenleg is beszerezhető, de nagyon drága szilikonbábuk olcsóbb alternatíváját nyújtsák a kölcsönzési lehetőséggel.

A vállalat azt is ígérte, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fognak fektetni társadalmi kötelességeikre, és aktívan fogják népszerűsíteni az egészségesebb és harmonikusabb szexuális élet fontosságát. A Torchnak nem a kölcsönzés lett volna az egyetlen profilja, egy rakás szexuális segédeszközt árulnak még.