Rejtélyes szarókocogó nőt keres a rendőrség Coloradóban

A BBC híre szerint Coloradóban a rendőrség keresi a rejtélyes szarókocogót, azaz a nőt, aki kocogás közben rendszeresen egy család háza elé szarik.

A háztulajdonos Cathy Budde elmondása szerint csak az elmúlt hetekben hét alkalommal történt ilyesmi, annak ellenére is, hogy a közelben van nyilvános vécé. Elmondta azt is, hogy egyszer a gyerekei is rajtakapták a nőt, amint a házuk közelében guggolt. Colorado Springs rendőrsége szerint mindenesetre bizarr viselkedésről van szó.

Egy rendőrtiszt, Howard Black arról beszélt a BBC-nek, hogy 35 éve van a pályán, de ilyesmivel még nem találkozott. Mint elmondta, egyelőre nem tudják megmondani azt se, hogy valamiféle mentális probléma állhat-e háttérben.

Budde többször maga is rajta kapta a nőt, legutóbb pedig már egy táblát is kirakott a kert végébe, amin arra kéri, ne tegye ezt, de nem sok haszna volt.