Trumpék nem hajlandóak elfogadni, hogy a menekültek lendítenek az amerikai gazdaságon

Amerikai kormányhivatalnokok visszadobták azt a jelentést, amely szerint az elmúlt 10 évben az USA-ba beengedett menekültek 63 milliárd dollárral (16 000 milliárd forinttal) több hasznot hoztak az amerikai államkasszának, mint amibe kerültek. A New York Times úgy tudja, hogy kifejezetten a Fehér Ház nyomására kellett elutasítani a Department of Health and Human Services nevű állami szerv által készített jelentést.



Rohingya menekültek egy bangladesi menekülttáborban. Fotó: DOMINIQUE FAGET/AFP

A lap mindenesetre megszerezte a dokumentumot, amely tételesen cáfolja a Trump-adminisztráció menekültellenes intézkedéseinek egyik központi érvét. Stephen Miller, Trump politikai főtanácsadója többször beszélt arról, hogy a menekültek nemcsak biztonsági kockázatot jelentenek, hanem egyszerűen túl sokba kerülnek.

A tanulmány, amelyet júliusban fejeztek be, de azóta sem hoztak nyilvánosságra, a 2005-2014-es időszak számait vizsgálta. Arra jutottak, hogy ebben az évtizedben a menekültek 269,1 milliárd dollárnyi adót fizettek be, ami azt jelenti, hogy a menekültek nettó költségvetési haszna 63 milliárd dollár volt.

A Fehér Ház viszont most azzal érvel, hogy a tanulmány következtetései politikailag motiváltak, és egyébként sem stimmelnek a számok. Szerintük a költségvetés számára egy menekültre többe kerül, mint egy amerikai állampolgár, és nem hoznak hasznot az államháztartás számára.

A New York Timesnak mindezt kifejtő kormányszóvivőt egyébként Raj Shah-nak hívják.