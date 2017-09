Vége a köztéri alkoholizálásnak Goán

Manohar Parrikar miniszterelnök bejelentette, a kormány döntése alapján rövid időn belül betiltják a köztéri alkoholfogyasztást Goán, és szigorítják az alkoholárusítási szabályokat is.

A kormány egy tavalyi törvénymódosítással számos olyan területet jelölt ki Goán, ahol büntethetővé tették a nyilvános alkoholfogyasztást. Ennek eredményeként a rendőrök több alkalommal szabtak már ki bírságot, sőt több embert le is tartóztattak. Ezek a szabályok a vezetők szándékai szerint nemsokára az egész államra vonatkoznának. (The Times of India)

Szőke Dániel