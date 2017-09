Csak néhány órával azután, hogy Mexikóban 7,1-es erősségű földrengés pusztított és ölt meg több száz embert, Új-Zélandtól nem messze, a Déli-óceánban, a tenger alatt is volt egy szintén erős, 6,1-es erősségű földrengés – jelentette be a US Geological Survey (USGS).

A földrengés központja 10 km sekély vízben, 211 km-rel nyugatra az Auckland-szigetektől volt. Nem adtak ki cunamiriasztást a földrengés után. (Independent)