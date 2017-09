Azta, mekkora szél van, jó reggelt!

Nógrád megye kivételével az ország teljes, Dunától keletre elterülő részére figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológia. Itt mindenhol 20 millimétert meghaladó csapadékot várnak a következő 24 órában, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol vörös figyelmeztetés van érvényben, 50 millimétert is meghaladhatja a csapadékmennyiség. Veszprém, Fejér, Pest és BAZ megyékben széllökésekre is figyelmeztetnek, ezek az előrejelzés szerint a 70 km/h-t is meghaladhatják. Ez utóbbi veszéllyel már volt alkalmam hajnalban szembe nézni, a Duna folyosójában tényleg nagyokat dobál a szél, vigyázzanak magukra.

Az extremitásokon túl klasszikus koraőszi idő lesz borult éggel, sok csapadékkal, és visszafogott hőmérsékletekkel. Délelőtt jó, ha 13, délután szerencsés esetben 17 fokig melegedhet, napsütésre a nyugati és a keleti végeken lehet elszórtan számítani. A hét hátralevő részében egy kicsit jobb lesz az idő, többet fog sütni a nap, és akár 20 fok is lehet majd. A jövő hét eleje már vidámabbnak ígérkezik, már amennyire lehet bízni egy ötnapos előrejelzésben.