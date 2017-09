Egy rémült retriver lett a remény szimbóluma a mexikói földrengés után

Tragikus hírek sora érkezett Mexikóból a szerdai nagy erejű földrengés után, ami egy iskolát is romba döntött, melynek törmeléke alól ezidáig 21 kisgyerek holtteste került elő. A tragikus hírek közepette kezdett virálisan terjedni egy videó, amin a mentőmunkásoknak egy golden retrivert sikerül épp kimenteniük a romok alól.

A rettegő, de sértetlen állat megmenekülését a mentésen dolgozó önkéntesek kirobbanó tapssal ünnepelték, ami jelzi, hogy mennyire ki lehettek éhezve a legapróbb jóhírre is a sok tragédia közepette. A kutya megmenekülése reményt adott rá, hogy az összeomlott ház romjai alatt tán még találhatnak túlélőket. De egyelőre nem találtak, az állat családjáról sincs még hír.

A megmentett golden retriver a reményt táplálja, egy fajtájára nézve magyar vizsla, Titán viszont maga is a mentésen dolgozik. A silaói tűzoltók keresőkutyája a Millenium Digital beszámolója szerint már 21 túlélőt talált a romok alatt. (via The Dodo, Multimedios)