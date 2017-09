Egy volt űrhajós lemerül egy újonnan felfedezett óceánárokba, aztán ebből mindenféle veszélyes kalamajka kerekedik a Deeper című sci-fiben. Az Deadline szerint Mundruczo Kornél rendez, és Bradley Cooper mellett most már Gal Gadot is tárgyal az MGM stúdióval a főszerepről. (via 24.hu)