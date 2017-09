Lövöldözés volt az indiai-pakisztáni határon, hat ember meghalt

A Pakisztán és India között húzódó, vitatott határ fölött átrepülő lövegek összesen hat civilt öltek meg és további 30 embert megsebesítettek. A lövöldözés tényét mindkét atomhatalom képviselői megerősítették.

A konfliktusra épp akkor került sor, miközben a két ősellenség ország vezetői az ENSZ New York-i közgyűlésén tartózkodnak.

Az áldozatok pakisztániak voltak, a hadsereg közlése szerint hat ember veszítette életét és huszonhatan sérültek meg. Az indiaiak azt állítják, hogy a tűzszünetet a pakisztáni fél sértette meg, amikor átlőttek a határ indiai oldalára, négy embert megsebesítve. Erre válaszul lőttek vissza.

India és Pakisztán 1947-es függetlenné válása óta mindkét ország magának követeli Kasmírt, amelynek egy részére Kína is igényt tart. Kasmír déli fele indiai, északi pedig pakisztáni ellenőrzés alatt áll. A két ország három háborút vívott egymással, ebből kettőt a himalájai régióért. Legutóbb 2003-ban kötöttek fegyverszünetet, de azóta is gyakoriak a villongások a kasmíri határ mentén, a muszlim többségű indiai területen pedig a hindu és a muszlim közösségek között is gyakoriak az összetűzések. (Reuters)