Tuzson szerint csak akkor tudja megállítani a kormány a "Soros-tervet", ha erőt kap nemzeti konzultáción

A M1 péntek esti adásában mondta fel az októberi nemzeti konzultáció kommunikációs paneljeit Tuzson Bence államtitkár. Elhangzott:

a bevándorlás nem pártügy,



hanem nemzeti ügy,



sőt, évtizedekre meghatározza egy ország sorsát.

"Ezért kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a "Soros-tervről" hamarosan meginduló nemzeti konzultáción," mondta Tuzson. Hangsúlyozta:

"meg kell állítani a Soros-tervet. De ezt csak akkor lehet megtenni, ha erőt kap a kormány, ha az emberek akaratát tudja képviselni."



A támadás irányát is meglibbentette az államtitkár: szerinte a baloldal "vagy egyes újságírók" tagadják a "Soros-terv" létezését is, pedig az írásos formában is megjelent. (MTI)