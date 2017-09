Vekerdy szerint öröm helyett szorongás van a magyar iskolákban

Hiányzik az öröm a mai magyar iskolákból, mondta Vekerdy Tamás pszichológus a Népszavának. Szerinte

Úgy látja, hogy bár sokat szidta a magyar oktatást ’89 és 2010 között is, de "ma az egy aranyidőnek látszik, ahol nagyszerű dolgok jöttek be." Példaként hozza az élményközpontú tanítást, projektmódszereket, témaheteket, különböző alternatívákat, reformpedagógiai megoldásokat.

"Csak mi úgy láttuk akkor, hogy nem elég gyorsan történnek. Most visszatekintve viszont nagyszerű volt, hogy ezek egyáltalán megjelentek," mondta Vekerdy.

"2010 óta megmaradt pár alternatív program, ennek ellenére a „normál” pedagógus rettenetesen be van szorítva időben és ostoba bürokratikus feladatokban. Végletekig ki van merítve ő is és a gyerekek is,"