Hét terrortámadást akadályozott meg március óta a londoni rendőrség

Sadiq Khan, London polgármestere szerint sokkal véresebb is lehetett volna az idei év, ha a rendőrség nem végezné olyan jól a munkáját. Bár március óta a terroristák négy támadást is végrehajtottak - ezekben összesen 13-an vesztették életüket - de Khan szerint ennél is többet merényletet sikerült megakadályozniuk a hatóságoknak. "Márciustól mostanáig négy terrortámadás volt, de hetet sikerült megakadályoznunk" - jelentette be pártja, a Munkáspárt brightoni kongresszusán.

Júliusban a Met, a londoni rendőrség főnöke arról beszélt, hogy a megelőző négy hónapban hat terrortámadást akadályoztak meg, ezek szerint azóta még egyet. (Via The Sydney Morning Herald)