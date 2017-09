Húsevő baktériumot terjeszthetnek az ausztrál szúnyogok

Buruli fekéllyel kezelnek egy ausztrál kamaszlányt. A betegséget a Mycobacterium ulcerans nevű húsevő baktérium okozza. A jelek szerint a lány az ország fővárosa Melburne közelében, a Victoria állambeli Mornington félszigeten szedhette össze a fertőzést, mert ott az utóbbi időben egyre több megbetegedést jelentenek. 2016 szeptemberéig 159 esetet, miközben 2016-ban az egész évben 182-t, 2015-ben 107-et, 2014-ben pedig 89-et.

A Buruli fekély alapvetően Nyugat-Afrikában jelent közegészségügyi problémát.

Hogy pontosan mi terjeszti Ausztráliában, az egyelőre rejtély. A közvetett bizonyítékok a szúnyogokra utalnak, például a szúnyogokban is kimutatható a baktérium, maga a fekély pedig általában olyan testrészeken keletkezik, amiket a szúnyogok is könnyen csíphetnek. A fertőzés ráadásul a jelek szerint összefügg a páciens szabadtéri aktivitásával is. (Via Quartz)