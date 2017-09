A Jobbik megint vérig sértett valakiket, és nyilván nem fognak bocsánatot kérni

Orosz Lászlóné a Fidesz egri önkormányzati képviselője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy számtalan levelet kap, amikben a polgárok sérelmezik Mirkóczki Ádám egyik kijelentését.

A jobbikos képviselő valakikre valahol, azt mondta, hogy „csak az érdekli őket, hogy vegyenek sört a Tescóban és megnézzék este a meccset a tévében”.



A levélírók azt érzik, hogy Mirkóczki Ádám lenézi őket, azért mert szeretnek meccset nézni és mellé sört fogyasztani.



A szurkolni szerető levélírók felháborodását Orosz Lászlóné képviselő is osztja, hiszen jómaga is a televízió előtt szurkolt az Európa-bajnokság idején. Állítása szerint megnézte az összes mérkőzést, sőt sört is iszik néha.

A levélírók és Orosz Lászlóné szeretnék, ha a szurkolóellenes Mirkóczki Ádám bocsánatot kérne az emberektől, de kételkednek benne, hogy ezt megteszi, hiszen még a nyugdíjasoktól sem kértek bocsánatot.



Mirkóczki Ádám, a szurkolóellenes politikus

A botrányról a Füzesabonyi Városi Televízió számolt be. Alább megtekinthető a teljes anyag: