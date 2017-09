Tiborczék újították fel a világítást a stadionban, ahol a hétvégén félbe kellett szakítani egy meccset, mert vaksötétbe borult minden

Az Index ír arról, hogy a hétvégi magyar bajnoki forduló üde színfoltja, azaz a világítás meghibásodása miatt már a 22. percben lefújt Vasas-Haladás meccs mögött Orbán Viktor veje, Tiborcz István is feltűnik.

Ugyanis az újpesti stadion világítását az akkor még Tiborcz tulajdonában lévő ELIOS Zrt. újította fel egy másik céggel közösen, potom 110 millió forint állami pénzért. A beszámolók szerint a meccsen előbb a reflektorok egy része aludt el, majd idővel az összes.

Nem ez volt az egyetlen hasonló malőr idén, augusztus végén előbb a felcsúti csodaaréna sötétedett el (ekkor énekelték a Videoton drukkerei az emlékezetes 'Mészáros, hol van a villany, ezt is elloptad' szövegű dalt), majd most ezen a hétvégén Újpesten is kimúltak a fények.