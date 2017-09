Kókuszevő óriáspatkányt fedeztek fel a Salamon-szigeteken

A csendes-óceáni Salamon-szigeteken élő vangunu népcsoportnak persze a hír nem új, ők régóta ismerik a fára mászó óriási patkányfajtát, ami a kókuszt is képes felnyitni.

Az Uromys vika viszont csak most lett a nyugati tudományban is leírt és osztályozott faj - és rögtön rá is került a súlyosan veszélyeztetett állatfajok listájára.

A chicagói Field Museum biológusa, Tyrone Lavery hallott helyieket arról beszélni, hogy ismernek egy patkányt, ami a fogával feltöri a kókuszt, de évekig nem sikerült megtalálnia. Már arra gyanakodott, hogy a sima fekete patkányt kívják vikának, amikor végre a nyomára bukkant.

Az új faj négyszer akkora, mint egy átlagos patkány. A Field Musem még nem erősítette meg, hogy tényleg fel tudják-e törni a kókusz héját, de az biztos, hogy a fogával ki tudja lyukasztani.

A Salamon-szigeteken élő emlősök fele olyan faj, ami sehol máshol nem él a Földön. Lavery szerint a vika ősei valaha egyszerű patkányok lehettek, és az élőhely különlegessége miatt vált belőlük egy másik faj. És könnyen megtörténhetett volna, hogy még azelőtt kihal, hogy sikerült volna osztályozni: a szigetek egyetlen olyan erdejében élnek, ahol még nincs fakitermelés. (DW)