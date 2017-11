28 éve vagyok ebben a műfajban, de ilyen szintű korrupciót én még nem láttam

A legkeményebb MSZP-s kormányok idején is jutott nekünk pályázat, tudtunk fejleszteni. Ha most valaki nem hódol be, akkor nem kap semmit.



Többek között ezt is lenyilatkozta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Gémesi György gödöllői polgármester, akinek azért relevánsak a tapasztalatai, mert azon ritka városvezetők közé tartozik, akik már a legelső, 1990-es önkormányzati választáson is nyertek és azóta 1994-ben, 1998-ban, 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben és 2014-ben is újraválasztották őket. Gémesi 1989 és 2006 között az MDF-ben politizált, volt a párt elnöke is, majd idén tavasszal Új Kezdet néven pártot alapított, ami az LMP-vel szövetségben tervez indulni a 2018-as választásokon. Íme pár erősebb idézet az interjúból, ami teljes egészében itt olvasható.