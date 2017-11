Eltűnt VV Fanni, akiről a saját anyja nyilatkozta, hogy "nem titok, a testéből élt"

A rendőrség is keresi már a Való Világ korábbi játékosát, a 24 éves Fannit, akinek az eltűnését a szülei jelentették be, miután napokon át ki volt kapcsolva a telefonja. A Blikk cikke szerint a szülőket és a velük érkező barátnőt sokkolta, hogy amikor kinyittatták az eltűnt nő lakását, odabent égett a villany és ott találták Fanni két kiskutyáját is, akiket állítólag mindig magával vitt, ha két óránál hosszabb időre távozott.



Pár hónapja vált furcsává, amikor lett egy új barátnője, egy idősebb hölgy, aki szervezett neki egy floridai munkát. Október végén ment ki, nem titok, a testéből élt, ott azonban összeveszett a férfival, akinek dolgozott, így hazatért

- mesélte az elmúlt időszak történéseiről az eltűnt nő anyja a Blikknek, majd azzal folytatta, hogy

Biztos, hogy valami nagy baj történt Fannival. Szerintem elfogták, és valahol prostitúcióra kényszerítik, bántják...

A lakás felnyitásakor is jelenlévő barátnő, Hajnalka, azt nyilatkozta, hogy tényleg keresett egy fekete füzetet a lakásban, Fanni ugyanis "eszkortozott" és ebbe a füzetbe írta fel, "hogy mikor, kihez, hova megy". Hajnalka szintén attól tart, hogy Fannit "szexmunkára kényszerítik valahol".